Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo leva ao palco a peça “Os Amantes”

25/03/2021 13:32 - Modificado em 25/03/2021 13:32

O grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo vai apresentar a peça “Os amantes”, na Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, ALAIM, nos dias 26, 27 e 28 de março, no âmbito de Março Mês do Teatro.

Em declarações à imprensa, o encenador João Branco revela que a peça é uma reposição daquilo que foi montado pelo grupo há 11 anos e que resolveram recuperar este texto, mantendo o espírito da encenação do espetáculo e apresentá-la no ALAIM com uma nova roupagem.

“O texto é exactamente o mesmo e a encenação não varia muito em relação ao espectáculo original e a nossa vontade de recuperar o espectáculo sabendo que todo o elenco estava disponível e com vontade de o fazer”, refere João Branco

“Fala de sedução. muito além da questão amorosa. Na sedução como conquista, como troféu, como uma vontade de atingir um fim sexual, mas também vai além da relação amorosa”

A mesma fonte acrescenta que, “Os amantes” é um espectáculo feito a partir de um texto de um autor alemão de nome Heiner Muller e o texto original chama-se “Quartet”.

Para além da história tem a questão linguística. João Branco explica que é um espetáculo todo ele interpretado na língua cabo-verdiana e respeita o espírito do texto original, sublinhando que este é mais um comprovativo da extrema riqueza sonora da língua cabo-verdiana “que é objeto de tradução de qualquer texto”.

“Alem de ser bonito visualmente é muito agradável de se ouvir”, salienta o encenador que aponta “uma sofisticação na forma como são ditas e soam as falas”, conclui o encenador, que é também presidente da Associação Mindelact.

Elvis Carvalho