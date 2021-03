CAN´2021/Bubista: “Cabo Verde depende apenas de si próprio para conseguir a qualificação”

24/03/2021 21:18 - Modificado em 24/03/2021 21:18

O seleccionador nacional de futebol, Bubista, garantiu esta quarta-feira, que apesar da vitória de Ruanda sobre Moçambique, o nosso país continuará a depender somente de si para conseguir a qualificação para o CAN´2021.

Em declarações ao Notícias do Norte, depois de mais um treino efetuado na tarde desta quarta-feira, 24, já após ter o conhecimento da vitória do Ruanda sobre Moçambique, que subiu provisoriamente ao segundo lugar do grupo F com 5 pontos, mais um que Cabo Verde e Moçambique, o selecionador nacional frisou que este resultado não muda muita coisa, porque Cabo Verde só depende de si para conseguir a qualificação.

“Tendo em conta que o Ruanda venceu, obviamente que entrou na disputa de um lugar de qualificação. O importante, para nós, é vencermos os Camarões. Queremos o apuramento sem contar com a ajuda de ninguém, por isso teremos de vencer os dois jogos, mesmo com todas as dificuldades que vamos encontrar. Temos que pensar somente em nós” ressalva.

Bubista avança que resta a seleção preparar da melhor forma possível estes dois embates, assegurando que sempre viu o Ruanda como um potencial candidato ao apuramento, depois dos dois jogos que fez com Cabo Verde, tanto na cidade da Praia como em solo ruandês, jogos que culminaram em dois empates.

“Confiamos em nós e nos nossos jogadores. Neste momento a melhor coisa que conseguimos foi estar na discussão do apuramento no grupo. Não temos conseguido nas últimas qualificações chegar a esta parte ainda com oportunidades de apuramento”.

No que toca aos treinos, avançou que estão a trabalhar aspectos ofensivos e defensivos, ressalvando que nas últimas partidas Cabo Verde não sofreu golos e criou muitas oportunidades.

“O mais importante é que vamos para os dois últimos jogo com possibilidades de qualificação”, notou Bubista, prometendo uma equipa “comprometida” para estes dois últimos jogos da fase de qualificação.

Quanto ao grupo de trabalho, disse que está a trabalhar com 27 jogadores, visto que o defesa centra Ponck ressentiu-se de uma lesão, pelo que irá falhar o compromisso com os Camarões.

Por outro lado, o seleccionador nacional avançou que tem havido uma renovação da selecção durante esta qualificação, facto que, segundo ele, tem sido “positivo”, uma vez que, apesar dessa mudança, Cabo Verde depende apenas de si próprio para conseguir a qualificação.

No dia 26, uma sexta-feira, a selecção nacional recebe no estádio nacional, na Cidade da Praia, os Camarões, em jogo agendado para às 15.00 horas, a contar para a quinta jornada do Grupo F, dirigido por uma equipa de arbitragem da Argélia.

O jogo com Moçambique, adversário de Cabo Verde neste grupo de apuramento para o CAN’2021, realiza-se no dia 30, em Maputo, e vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem do Congo. Neste grupo F de apuramento, Camarões, já qualificada na qualidade de país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com dez pontos, seguida do Ruanda com 5 pontos (mais um jogo) Moçambique com 4 pontos (mais um jogo) e Cabo Verde com quatro pontos.