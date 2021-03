Covid-19: São Vicente recebeu mais 130 doses da vacina da Pfizer e 1.000 da AstraZeneca

24/03/2021 20:44 - Modificado em 24/03/2021 20:44

A Região Sanitária de São Vicente recebeu o segundo lote de vacinas com um total de 1.130 doses de vacina, sendo 130 da Pfizer e 1.000 da AstraZeneca.

O Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, em conversa com o NN, informou que depois da vacinação dos profissionais das estruturas de saúde da região, aqueles que trabalham na linha da frente do combate a covid-19, a ilha recebeu mais 1.130 doses de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca.

Na primeira fase foram vacinados 368 profissionais de saúde da linha de frente de combate a covid-19, das quais 108 profissionais da Delegacia de Saúde e 260 do Hospital Baptista de Sousa.

Nesta primeira fase, segundo Elísio Silva, não houve constrangimentos por parte dos profissionais de saúde em receber a primeira dose da vacina da Pfizer. “Tudo correu da melhor forma possível. Não houve reações adversas, depois da tomada da vacina” vinca.

Desta feita, a Delegacia de Saúde recebeu 500 doses da vacina da AstraZeneca, que servirá para imunizar os profissionais que trabalham nas infraestruturas que albergam pessoas com perturbação mental, centros de crianças e adolescentes em regime semi-fechado, etc.

Já o Hospital Baptista de Sousa, recebeu 630 doses, sendo 130 da Pfizer e 500 da AstraZeneca para concluir a imunização dos seus profissionais de saúde.

Posteriormente garante que serão imunizados os agentes da Polícia Nacional, do serviço de Proteção Civil e bombeiros municipais, pessoal ligado ao turismo, doentes crónicos, pessoas com mais de 65 anos, professores e pessoas com outras comorbidades.