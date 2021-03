Covid-19: Cabo Verde contabiliza mais 106 infetados em 24 horas

24/03/2021 20:30 - Modificado em 24/03/2021 20:30

As autoridades sanitárias do país diagnosticaram mais 106 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 16.661 o total de casos desde 19 de março de 2020, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde, através de um comunicado, referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 605 amostras desde terça-feira, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 46 infetados (em 208 amostras), contando agora com 328 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de São Miguel (dois), Ribeira Grande (um), Santa Catarina (um) e Tarrafal (um).

Na ilha do Sal, novo foco da doença no arquipélago, foram contabilizados mais 35 novos infetados (em 65 amostras), mais de 50%, passando a 127 casos ativos ao dia de hoje.

Foram ainda registados casos de covid-19 nas ilhas de São Vicente (13), Boa Vista (quatro), Santo Antão (três).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença 44 infetados, mantendo-se em 163 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19 e cinco por causas externas. Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 16.661 casos da doença, ainda 596 casos ativos da doença, 15.889 considerados recuperados, enquanto oito infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.