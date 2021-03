Cabo Verde: Há um ano a Boa Vista registou a primeira vítima de covid-19

24/03/2021 16:45 - Modificado em 24/03/2021 16:45

Menos de uma semana após a notificação do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Cabo Verde, o país registou oficialmente a primeira morte por covid-19 a 24 de março. Tratou-se de um turista de nacionalidade inglesa, de 56 anos, que estava internado desde o dia 19 de março.

A grande maioria das vítimas da covid-19 em Cabo Verde são idosos, pessoas com mais de 70 anos que, de acordo com estatísticas oficiais são quase nove em cada dez casos. Sendo que pessoas com mais de 79 anos representam a maior percentagem dos óbitos ocorridos.

Neste momento, Cabo Verde já conta com 163 mortes, das quais cinco por outras causas. A ilha de Santiago com 116 mortes é aquela de longe com mais óbitos provocados pela covid-19 no país, com destaque para a cidade da Praia.

Em segundo lugar surge a ilha de São Vicente, que até hoje contabilizou 24 mortes de covid-19, seguida do Fogo com 7, Santo Antão 6, Sal 5, Boa Vista e São Nicolau 2.

Até hoje somente as ilhas do Maio e da Brava não registaram mortes provocadas pela covid-19.

De realçar que Cabo Verde é neste momento o terceiro dos PALOP com maior número de óbitos. Em relação ao avanço da vacinação, cuja fase 1 começou a 19 de março de 2021, os últimos dados divulgados davam conta que já foram vacinados 1.730 profissionais da linha de frente de combate à covid-19.