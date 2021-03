Papalele marca na goleada dos sub-23 do Leixões ficando perto do título de campeão

24/03/2021 16:24 - Modificado em 24/03/2021 16:24

Depois de ver gorada a sua participação na seleção nacional nos jogos de apuramento para o CAN 2021, o avançado internacional cabo-verdiano Hélio Silva “Papalele”, marcou esta quarta-feira, 24, um dos golos do Leixões Sub-23, na goleada por 5-0 sobre o Belenenses Sub-23, ficando a uma vitória do título.

Papalele marcou aos 33 minutos o primeiro golo do encontro para a formação leixonense, através de um pontapé de penálti, o seu 5º golo com a camisola do Leixões no Campeonato de Sub-23 português, sendo neste momento um dos melhores marcadores da competição a par de André do Sporting Clube de Braga.

Os outros golos do encontro da equipa de Matosinhos foram apontados por André (2), Isnaba e Paulinho um cada. Esta é o 10º jogo da competição sem conhecer o sabor da derrota para o Leixões sub-23.

Após esta vitória o Leixões está na liderança isolada com 32 pontos, mais 3 que o Estoril, que tem um jogo a mais nesta segunda fase da competição denominada “Grupo de Campeonato”, que conta com apenas seis equipas.

Na próxima jornada em caso de vitória sobre o Famalicão, que o ocupa a 4ª posição da prova com 17 pontos, o Leixões pode fazer a festa do título.

Papalele destacou-se em Cabo Verde ao serviço do CS Mindelense. Antes de representar o Leixões, Papelele esteve na equipa B do Futebol Clube do Porto, onde efetuou somente duas partidas.

O futebolista de 22 anos é internacional cabo-verdiano sub-20 e participou da seleção de residentes na qualificação para o Campeonato Africano das Nações para Residentes. Papalele foi considerado o melhor jogador do campeonato de futebol de Cabo Verde da época 2019-2020.