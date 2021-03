Qualificação CAN/2021: Ruanda vence Moçambique e sobe ao segundo lugar do grupo F

24/03/2021 16:13 - Modificado em 24/03/2021 16:14

A seleção ruandesa de futebol venceu esta tarde a seleção moçambicana por 1-0, em jogo a contar para quinta e penúltima jornada de qualificação para o CAN 2021, passando a ocupar, à condição, o segundo lugar do grupo F com 5 pontos.

Numa altura decisiva de apuramento para o CAN 2021, que terá como palco Camarões, a seleção cabo-verdiana de futebol, viu a seleção da Ruanda vencer Moçambique por uma bola sem resposta, baralhando as contas do grupo. O único golo deste encontro foi apontado por Lague Byiringiro à passagem do minuto 70.

Com esta vitória a seleção do Ruanda subiu, à condição, ao segundo lugar do Grupo F com 5 pontos, relegando as seleções moçambicana e cabo-verdiana para a terceira posição com os mesmos quatro pontos. Cabo Verde recorde-se, só entra em campo esta sexta-feira, 26, para, na cidade da Praia, defrontar a seleção dos Camarões que já está qualificada.

A nossa seleção depende apenas de si própria para conseguir a sua terceira presença num Campeonato Africano das Nações, sendo que uma vitória em casa frente aos Camarões, subirá ao segundo lugar do grupo F, que é liderado neste momento de forma destacado pelos Camarões com 10 pontos.

Por ser o país anfitrião a seleção dos Camarões já está qualificada, faltando preencher uma vaga que sairá dos confrontos entre Cabo Verde, Ruanda e Moçambique.