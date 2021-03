Itália retoma voos para Sal e Boa Vista

24/03/2021 15:39 - Modificado em 24/03/2021 15:40

A companhia aérea italiana NeosAir retomou esta quarta-feira, 24, os voos entre Itália e Cabo Verde, com partidas do aeroporto de Malpensa (Milão), com passagem por Dakar (Senegal), tendo como destino final as ilhas da Boa Vista e do Sal.

De realçar que Cabo Verde tinha suspendido os voos com Itália a 27 de fevereiro de 2020, devido ao aumento de casos de covid-19 naquele país europeu, que é um dos países emissores de turistas que visitam o nosso país. O nosso país mantinha ligações diárias com Itália, com um fluxo anual de 30 mil turistas e com uma média de estadia de cerca de 6 dias.

Esta companhia aérea, antes da suspensão dos voos, tinha ligações permanentes com o nosso país, mas nesta fase de retoma com um voo semanal, com alteração da calendarização dos voos nos dias de semana.

Nesta fase de retoma do turismo, a ilha do Sal já recebeu turistas oriundos da Polónia, República Checa e o no início de Abril serão retomados os voos da TAP.

Recorda-se que há cerca de um ano que o turismo, o principal motor do desenvolvimento dessas ilhas, está praticamente parado devido a pandemia da covid-19.