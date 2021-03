Ulisses Correia e Silva: “Governo cumpriu com o essencial do programa da governação”

24/03/2021 15:19 - Modificado em 24/03/2021 15:19

Foto: Inforpress

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva garantiu hoje, no Parlamento, que o Governo “cumpriu com o essencial no seu programa de governação”, tendo em vista as condicionantes encontradas ao longo dos 5 anos. O PM voltou a falar ainda na subida do salário mínimo na próxima legislatura caso o seu partido [MpD] vença as eleições.

Apesar dos três anos de seca severa e dos impactos provocados pela pandemia, que afectaram fortemente a economia no país, o PM diz que o Governo cumpriu quase todas as promessas feitas em 2016, isto num contexto mais difícil do que qualquer outro e que obrigou à alteração de prioridades na gestão de recursos, conseguiu cumprir o essencial do programa de governação.

Ulisses Correia e Silva, referiu que a pobreza ainda é elevada em Cabo Verde, afetando milhares de famílias, explicando que vão ser reforçados os investimentos na proteção e inclusão das famílias, no empoderamento económico das mulheres, através da massificação do programa de inclusão produtiva, no aumento da cobertura da segurança social e no aumento do salário mínimo para os próximos tempos.

Na sua intervenção durante a abertura da última sessão parlamentar desta legislatura, UCS destacou as políticas implementadas, referindo-se à proteção dos agricultores, criadores de animais e famílias rurais, mitigando os efeitos da seca, assim como, frisou, investimentos em mais mobilização de água para agricultura, em energias renováveis para bombagem de água e comparticipação dos custos de rega gota-a-gota.

O mesmo sustentou que apesar dos três anos de seca, até 2019, foram criados 26 mil empregos no sector não agrário, reduzindo o número de jovens sem emprego e fora da educação ou formação.

“Passou de 68.115 em 2015, para 57.605 em 2019, um número ainda alto, sendo nossa prioridade, para o próximo mandato, fazer a economia crescer, investindo ainda mais na formação profissional, estágios profissionais, empreendedorismo e na concessão de bolsas de estudos” vincou.

Destacou a introdução da gratuitidade no ensino, aliviando milhares de famílias dos encargos com a educação dos seus filhos, implementação do sistema de cuidados a crianças, ressaltando o plano de prevenção e combate contra o abuso e exploração sexual contra crianças.

Por último, exprimiu que Cabo Verde vai vencer a covid-19, relançar a economia e continuar a colocar o arquipélago no caminho seguro, sustentando que a prioridade é atingir, este ano, 70% dos cabo-verdianos vacinados.