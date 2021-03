Índia deteta nova variante da Covid-19

24/03/2021 13:18 - Modificado em 24/03/2021 13:18

Descoberta é feita em plena 2.º vaga da pandemia no país.

© Reuters

AÍndia informou, esta quarta-feira, que identificou uma “variante dupla mutante” do SARS-CoV-2 no país.

A descoberta foi feita por um consórcio responsável por dez laboratórios nacionais e que é formado pelo Ministério da Saúde e Bem-estar Familiar.

“Embora os compostos orgânicos voláteis (VOCs) e uma nova variante dupla mutante tenham sido encontrados na Índia, ambas não foram detetadas em números suficientes para estabelecer uma relação direta ou explicar o rápido aumento de casos em alguns Estados”, afirmou o ministério da Saúde indiano numa nota citada pela agência Reuters.

Esta nova mutação terá sido detetada, sobretudo, no estado ocidental de Maharashtra, mas também em outros 17 estados.

O anúncio é feito no dia em que o país registou o maior número de casos de Covid-19 desde novembro e na véspera do festival da primavera, que deve reunir milhões de pessoas em celebrações no fim de semana.

Em Notícias ao Minuto