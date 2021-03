CAN’21. Cabo Verde realizou esta tarde o terceiro treino contando com quase todos os convocados

23/03/2021 20:29 - Modificado em 23/03/2021 20:29

Foto: FCF

A selecção nacional de Cabo Verde fez esta tarde o seu terceiro treino, com vista ao jogo desta sexta-feira, 26, com os Camarões, partida de qualificação para o CAN-2021, contando com a quase totalidade dos convocados pelo selecionador Bubista.

Com a chegada na madrugada desta terça-feira dos jogadores Jeffry Fortes, Carlos Rodrigues ‘Ponck’, Edilson Borges ‘Diney’, Steve Furtado, João Paulo Fernandes, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes e Gilson Tavares, Bubista pôde hoje contar com 27 dos 29 jogadores convocados.

De realçar que no dia 26, uma sexta-feira, a selecção nacional recebe no estádio nacional, na Cidade da Praia, os Camarões, em jogo agendado para as 15h00, a contar para a quinta jornada do Grupo F, dirigido por uma equipa de arbitragem da Argélia.

O jogo com Moçambique, adversário directo de Cabo Verde neste grupo de apuramento para o CAN’2021, realiza-se no dia 30, em Maputo, e vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem do Congo. Entretanto, nesta jornada a seleção moçambicana jogo com o Ruanda.

Neste grupo F de apuramento, Camarões, já qualificado na qualidade de país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com dez pontos, seguido de Moçambique e Cabo Verde, com quatro pontos cada, ao passo que Ruanda, soma dois pontos.