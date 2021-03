Jornalistas afegãs mortas por extremistas que querem mulheres em casa

23/03/2021 15:34 - Modificado em 23/03/2021 15:34

Diretor de estação de rádio e televisão diz que esta é uma luta contra terroristas, extremistas e os que querem reconstruir o Afeganistão.

© Reuters

Três mulheres, que trabalhavam para uma rádio e uma televisão local do Afeganistão foram mortas, na cidade de Jalalabad, na quinta-feira.

De acordo com o diretor da estação televisiva, Zalmai Latifi, as mulheres foram mortas em dois ataques diferentes, no momento em que saíam do seu local de trabalho.

“Morreram todas. Elas iam para casa a pé quando foram atingidas” afirma em declarações à AFP.

Ao todo, são já quatro as profissionais desta estação que foram mortas no último mês. Segundo a BBC, as vítimas foram vítimas de grupos extremistas que continuam a acreditar que as mulheres devem trabalhar em casa.

“Esta é uma batalha contra extremistas, terroristas e os que querem reconstruir o Afeganistão. Os extremistas não querem algo deste género, porque para eles o lugar das mulheres é em casa”, afirma Zalmai Latifi.

A primeira vítima foi a pivot Malala Maiwand. Seguiram-se Shaknaz, Mursal e Saadia. Hoje, as suas secretárias de trabalho são memoriais de homenagem.

Na sequência do sucedido, e pela sua segurança, todas as mulheres que trabalhavam nesta estação foram dispensadas.

Por Notícias ao Minuto