Covid-19: Amostras da ilha do Sal vão ser enviadas para Dakar para testagem a novas variantes

23/03/2021 14:12 - Modificado em 23/03/2021 14:12

Devido ao repentino aumento de casos de covid-19 registado nos últimos dias na ilha, a Direção Nacional da Saúde vai enviar algumas amostras para Dakar no Senegal, onde vão ser analisadas para a deteção ou não de novas variantes, conforme deu conta Jorge Barreto.

O director nacional de Saúde, assegurou que nos últimos dias a ilha turística teve mais de 90 casos novos de covid-19, tendo neste momento, 88 casos ativos. Esse crescente número de novas infeções, levantaram a suspeita da existência de casos da variante inglesa. No entanto, Jorge Barreto afirmou que ainda não há dados que apontem nesse sentido, todavia apela ao cumprimento das medidas de prevenção.

De realçar que recentemente a diretora do Hospital Regional Ramiro Alves Figueira, Cláudia Silva, em declarações à imprensa, admitiu a possibilidade de estar a circular na ilha do Sal uma nova variante da Covid-19, tendo em conta os sintomas mais fortes e o grau de transmissibilidade.

Factos que levam as autoridades sanitárias da ilha do Sal a muitas preocupações devido ao aumento repentino do número de casos de covid-19 com sintomas mais fortes e maior poder de contágio.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou, 15.804 recuperados, 160 mortes, sendo 5 por outras causas, 8 transferidos, em 16.517 casos acumulados de Covid-19.