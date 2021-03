Terminal de Cruzeiros do Mindelo: Paulo Veiga prevê assinatura do contrato de empreitada na próxima semana

23/03/2021 14:01 - Modificado em 23/03/2021 14:01

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, anunciou hoje, na cidade da Praia, que o Governo prevê para a próxima semana a assinatura do contrato de empreitada com a empresa que venceu o concurso para a construção do Terminal de Cruzeiros na ilha de São Vicente.

De acordo com informações avançadas pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, o governante assegurou ainda que recebeu uma mensagem da Empresa Nacional dos Portos (Enapor) que está a finalizar o contrato da “não-objecção” do financiador, no caso o governo holandês, para se avançar com a assinatura do contrato com empresa vencedora do concurso.

“Como sabem também para o Terminal de Cruzeiros através da parceria com o governo holandês temos uma doação de 10 milhões de euros e eles têm de dar o ‘non-objection’ para se fazer a assinatura. Por isso espero que este ‘non objection’ esteja pronto ainda esta semana para que na próxima semana possamos anunciar os vencedores e assinar os contratos” vincou Paulo Veiga, citado pela mesma fonte.

O mesmo esclareceu que “não há qualquer atraso”, indicando que o trâmite faz parte do processo que tem de ser “rigoroso” e cumprir normas diferentes.

“Por exemplo, o empréstimo que temos através da Cofidis já está disponível há algum tempo, mas como há esta doação temos de cumprir as regras holandesas e eles têm de dar o seu ‘non-objection’ para nós avançarmos. Só por isso que ainda não se anunciou, mas contamos na próxima semana assinar contrato para que a empreitada possa começar com execução”, acrescentou.

O Governo estima que o terminal permita receber anualmente 200.000 turistas de cruzeiro. A obra é co-financiada pelo Fundo Orio dos Países Baixos e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.