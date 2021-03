DNS prevê ainda para esta semana o início da vacinação com a vacina da AstraZeneca

22/03/2021 20:36 - Modificado em 22/03/2021 20:36

A administração da vacina da AstraZeneca vai se iniciar ainda no decorrer desta semana, conforme o director nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

O início da vacinação com a vacina da AstraZeneca acontece depois de ter sido adiada a sua aplicação, devido a casos de formação de coágulos sanguíneos em vários países europeus.

A informação foi avançada hoje durante a conferência de imprensa semanal, na cidade da Praia, sobre a situação da covid-19 no país, por Jorge Noel Barreto, assegurando que não há dúvidas da eficácia que esta vacina tem no combate a covid-19 e pede às pessoas que não tenham receio em serem vacinados com a AstraZeneca.

Para já até ao momento o DNS, apontou que já foram vacinados 1.730 profissionais de saúde da linha de frente de combate a covid-19 em todo o país.

“A adesão tem sido muito boa. No entanto, temos tido situações de profissionais de saúde que tem negado a tomada da vacina e outras indecisas. Mas é normal. A vacina não é obrigatória, mas sim recomendável” explicou.

O mesmo sustentou que a vacinação aos profissionais de saúde da linha de frente vai continuar durante esta semana. Depois será a vez dos profissionais de saúde das clínicas privadas, seguindo os bombeiros e membros da proteção civil.

Jorge Noel Barreto, deu conta que foi detetado mais um caso da variante inglesa da covid-19, na ilha de Santiago.