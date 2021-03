São Vicente sem casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Três doentes internados estáveis

22/03/2021 20:12 - Modificado em 22/03/2021 20:12

São Vicente não registou esta segunda-feira, 22, nenhum caso positivo da covid-19, depois da análise de 43 amostras por parte do laboratório de virologia da ilha, terem dado resultado negativo. No entanto, houve mais um óbito na cidade da Praia.

Em São Vicente, conforme o MSSS foram analisadas 43 amostras que testaram negativo para a covid-19, pelo quer a ilha mantém os 2.427 casos acumulados de covid-19. Nas últimas 24 horas houve o registo de mais 2 pessoas que tiveram alta do isolamento, passando a ilha a ter agora 2.376 recuperados. São Vicente tem assim 24 casos ativos da doença, ainda 24 óbitos e 3 transferidos para os seus países de origem.

De acordo com informações avançadas pela Direção Nacional de Saúde, São Vicente tem neste momento 3 doentes internados no espaço de isolamento do Hospital Baptista de Sousa, mas estão estáveis.

A nível nacional estão ainda mais 15 doentes internados, sendo o Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia com 6 doentes, 2 em estado critico, Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte com 7 doentes e 1 em estado critico e 2 no Hospital Regional Ramiro Figueira no Sal, ambos estáveis.

Cabo Verde teve hoje mais 26 casos de covid-19, sendo a Praia com 13, São Domingos 1, São Miguel 1, Porto Novo 1, Sal 5, Tarrafal de São Nicolau 1 e Boa Vista 4, passando o país a ter 16.517 casos acumulados de covid-19 e ainda 540 ativos.

Houve ainda o registo de mais um óbito na cidade de Praia, tendo o país agora 160 mortes provocadas pela covid-19, das quais 5 por outras causas. Houve ainda mais 52 altas nas últimas 24 horas, perfazendo o país um total de 15.804 recuperados.