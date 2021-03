Julgamento de Amadeu Oliveira foi retomado esta segunda-feira

22/03/2021 16:05 - Modificado em 22/03/2021 16:05

O julgamento do advogado Amadeu Oliveira, foi retomado hoje, após ter sido encontrado um oficioso de defesa, pelo que já começaram a ser ouvidos as primeiras testemunhas no caso em que Oliveira está acusado da prática de 14 crimes, nomeadamente contra juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

Depois de sucessivos adiamentos pela magistrada Ivanilda Varela, pela dificuldade de se encontrar um advogado de defesa para Amadeu Oliveira, a advogada Yisell Reys aceitou o caso, pelo que foi retomado o julgamento.

Nesta sessão foi ouvido a primeira testemunha, o jornalista Daniel Medina, enquanto que na próxima sexta-feira, 26, serão ouvidos por videoconferência as testemunhas deste caso que estão em Santo Antão e São Vicente.

De realçar que Amadeu Oliveira fez saber, em antemão, que não irá se escudar na imunidade para evitar o seu julgamento, isto depois da afixação do Edital Judicial, através do qual foi oficialmente aceite como candidato por São Vicente na lista da UCID para as legislativas que se realizam a 18 de abril.

Falta saber agora a posição da Procuradoria da República, na qualidade de Fiscal da Legalidade, de requerer a suspensão imediata ou não do julgamento até ao apuramento dos resultados finais das eleições, isto à luz do artigo 367º do Código Eleitoral.