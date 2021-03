Cabo Verde recebe 2.ª Edição de mostra de filmes dirigidos por mulheres

22/03/2021 14:15 - Modificado em 22/03/2021 14:15

No âmbito da celebração de Março mês da Mulher, Cabo Verde recebe a segunda edição de CENA – Festival de Filmes Dirigidos por Mulheres.

O Festival de Filmes Dirigidos por Mulheres é um festival que visa promover o cinema feito por mulheres, especialmente por realizadoras de Cabo Verde e dos outros PALOP, terá a sua segunda edição este mês.

A mostra realizar-se-á em formato online, na página Facebook do CENA, nos dias 27 e 28 de março e conta também com a colaboração da Universidade de Cabo Verde (UniCV) no Mindelo, que nos dias 22 a 26 de março vão acontecer “os miniCENAs” – as mostras “tradicionais” durante as aulas com pequenos grupos de estudantes.

Este ano, o CENA conta com a presença de realizadoras de Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe e vai ser um palco da conversa online com a realizadora Claire Andrade- Watkins. A realizadora vai lançar o seu novo filme nesta edição do CENA.

A mostra conta com o apoio da Universidade de Cabo Verde (UniCV), REDE de Cinema e Audiovisual PALOP-TL e Universidade Jaguelónica de Cracóvia, Polónia.

Mini – CENAs Uni-CV Mindelo

“Some Kind of Funny Porto Rican” de Claire Andrade-Watkins, documentário, 59 min, Cabo Verde;

“Bidon” de Celeste Fortes e Edson Silva D, documentário, 52 min, Cabo Verde;

“Mina Kiá” de Katya Aragão, ficção, 26 min, São Tomé e Príncipe;

“Buska Santu” de Samira Vera-Cruz, ficção, 28 min, Cabo Verde;

“Sukuru” de Samira Vera-Cruz, ficção, 1h30min, Cabo Verde.

CENA on-line 27.03.2021

“Marcas do desterro” de Teodora Martins, documentário, 30 min, São Tomé e Príncipe;

“À Espera” de Sónia André, documentário, 22 min, Moçambique;

“Nkwama” de Gigliola Zacaras, documentário, 15 min, Moçambique;

“Kalunga” de Lara Sousa, documentário, 22 min, Moçambique.

28.03.2021

“Dadeci” de Lara Plácido, documentário, 6 min, Cabo Verde;

“Buska Santu” de Samira Vera-Cruz, ficção, 28 min, Cabo Verde.

Conversa online com a realizadora Claire Andrade-Watkins (moderada por Matilde Dias) e lançamento do seu novo filme.