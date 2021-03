Mãe de Espia pede ajuda para tratar filho com leucemia

21/03/2021 22:53 - Modificado em 21/03/2021 22:53

Arsénia Simone é mãe do pequeno Leandro, de 3 anos, que está em lutando contra uma leucemia diagnosticada no passado dia 15 de março. A família é natural de Espia, mas Arsénia, mãe solteira e desempregada pede apoios para despesas de deslocação e tratamento visto que a criança tem de ser evacuada para Portugal.

Em declarações ao Notícias do Norte, Arsénia Simone, de 25 anos, conta que o pequeno Leandro deu entrada no Hospital Baptista de Sousa no passado dia 15 de março onde, posteriormente, foi lhe foi diagnosticado uma leucemia.

“Foi uma notícia que me partiu o coração. Ele ainda está a fazer vários exames para se saber qual tipo de leucemia sofre. O doutor passou-lhe uma análise caríssima, que o Hospital não realiza e só que só podia ser feito numa clínica privada. No meio do desespero, porque não tinha meios pagar os exames, tive que pedir ajuda nas redes sociais e graças a Deus consegui o montante” conta a mãe de Leandro que tem ainda uma filha de 7 anos de idade.

No entanto, conta que Leandro terá que ser evacuado para Portugal, para receber tratamentos especializados, estando à espera somente da junta médica para que tal se efectue. Só que a mesma diz que, por falta de trabalho, não tem condições financeiras suficientes para arcar com todas as despesas, em relação a documentos, viagem e estadia em Portugal, visto que parte das despesas em caso de evacuação ficam a cargo da família.

“Estou a passar por muitas dificuldades. Não tenho meios para arcar com essas despesas todas. Estou com coração aberto e desesperado a pedir ajuda a quem puder nos acudir. O Leandro é uma criança de muito dada, alegre, divertido e querido, por isso espero a ajuda de todos para que possa superar esse momento difícil” relata a mãe do pequeno Leandro.

Para quem quiser ajudar a mesma disponibiliza os seus dados bancários do BAI. Número de conta: 1100045885001. NIB: 000811000004588500103. IBAN: CV 64+NIB.

Arsénia Simone também deixa ainda os dados bancários do BCA da mãe, Lúcia Neves – 000302008495010176.