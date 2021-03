Colisão entre dois carros na estrada de Ribeira de Calhau provoca a morte de uma idosa e faz dois feridos

21/03/2021 21:44 - Modificado em 21/03/2021 21:44

Uma mulher de 86 anos perdeu a vida num acidente de viação na estrada de Ribeira de Calhau, em São Vicente, neste domingo. O acidente aconteceu por volta das 17 horas e deixou mais duas pessoas feridas. Os dois carros colidiram frontalmente, tendo a dianteira das viaturas ficado completamente destruídas.

A vítima, cujo o nome não foi revelado, era uma das ocupantes de um dos veículo que colidiu com uma outra viatura de passageiros, na tarde deste domingo (21). A idosa não resistiu aos ferimentos tendo falecido no local.

A vítima conforme informações recolhidas no local, estava numa viatura de marca Opel, que ia no sentido Cidade – Ribeira de Calhau e o sinistro deu-se perto de uma curva, numa localidade conhecida, segundo os moradores por “Ponta de Lombona”.

Depois do embate, o carro que vinha no sentido Cidade – Calhau, rodou na estrada e atingiu um poste que foi derrubado pela viatura.

O carro onde seguia a vítima mortal seguia no sentido da cidade e o outro automóvel vinha no sentido contrário. Informações preliminares recolhidas no local pela polícia apontam que a viatura que vinha do Calhau invadiu a faixa contrária, provocando a colisão frontal das duas viaturas imobilizando-se um na berma da estrada e a outra ainda na faixa de rodagem.

Uma equipa do Corpo de Bombeiros foi acionada e levou os restantes seis ocupantes, que estavam nos dois carros, para o Hospital Baptista de Sousa e, segundo informações recolhidas, houve dois feridos sendo uma delas uma criança de 11 anos e uma mulher. Estes encontram-se estáveis e em estado de observação.

Ainda conforme a polícia, o condutor do carro da vítima, ficou em estado de choque com o acontecido.

Apesar das informações escassas, a PN dá conta que após o levantamento do estado de calamidade na ilha, houve um aumento de trafego nas estradas, principalmente na estrada de Calhau.

Ainda nesta mesma tarde, outro veículo, desta vez na estrada de Cruz João Évora, em excesso de velocidade, quando fazia a rotunda, foi embater contra uma proteção no local.

Em atualização

Elvis Carvalho