Seleção de Cabo Verde iniciou hoje estágio para jogos com Camarões e Moçambique

21/03/2021 21:02 - Modificado em 21/03/2021 21:02

A selecção cabo-verdiana de futebol iniciou neste domingo, 21, na cidade da Praia o estágio de preparação para os jogos decisivos de qualificação para o CAN 2021, ante aos Camarões e Moçambique.

Segundo informações recolhidas no site da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o estágio da seleção terá início este domingo, com a maioria dos jogadores convocados a chegar a cidade da Praia e o primeiro treino vai ter lugar esta segunda-feira, 22.

No dia 26 de Março, Cabo Verde defronta os Camarões no Estádio Nacional, na cidade da Praia, às 15:00 e no dia 30 desloca-se ao Estádio do Zimpeto para defrontar a sua congénere Moçambique, jogo agendado para 19:00 de Cabo Verde.

Com os mesmo ponto que Moçambique, e com os camaroneses automaticamente qualificados, Cabo Verde depende apenas de si para garantir o apuramento para o CAN 2021.

Lista dos 30 convocados:

Guarda-redes: Josimar Dias ‘Vozinha’ (AEL Limassol), Ivan Cruz (União Sport Club de Paredes), Márcio da Rosa (Cova da Piedade).

Defesas: Ianique Tavares ‘Stopira’ (MOL Fehervar), Carlos Rodrigues ‘Ponck’ (Basaksehir), Edilson Borges ‘Diney’ (FAR Rabat), Lorenzo Fonseca (Den Bosch), Roberto Lopes (ShamrockRovers), Jeffrey Fortes (Sparta de Roterdão), Steven Pereira (Oliveirense), Dylan Tavares (Lausanne Ouchy) e Tiago Almeida (Varzim).

Médios: Marco Soares (Arouca), Hélder Tavares (FC Voluntari), Patrick Andrade (Qarabag), Telmo Arcanjo (Tondela), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union), Carlos Fernandes ‘Kuca’ (Mafra), João Paulo Fernandes (Leça) e Bruno Leite (Haugesund).

Avançados: Djaniny Semedo (Trabzonspor), Ryan Mendes (Al Nasr), Gilson Tavares (Estoril), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard), Vasco Lopes (União de Santarém), Patrick Fernandes (Varzim), Dodô (HamrunSpartans), Willis Furtado (JK Jerv) e Hélio Silva ‘Papalele’ (Leixões).