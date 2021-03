Fogo: Acidente de viação provoca cinco mortes e vários feridos

19/03/2021 14:03 - Modificado em 19/03/2021 14:04

Um acidente de viação ocorrido na tarde de quinta-feira, 18, na localidade de Achada Furna, no município de Santa Catarina do Fogo, provocou cinco mortos (quatro mulheres e um homem) e oito feridos, três dos quais em estado grave. Três dos óbitos ocorreram no local do acidente.

O acidente envolveu uma carrinha de caixa da Igreja Nova Apostólica que fazia o trajecto Cabeça Fundão em direcção à cidade de Cova Figueira, transportando pessoas que participavam de um cortejo fúnebre.

Foto: O País

Conforme informações avançadas pela imprensa, das cinco pessoas que se encontravam em estado crítico, uma acabou por falecer no início da noite de quinta-feira e outra na madrugada de hoje, estando ainda mais três pessoas em estado grave que estão a ser acompanhadas pela equipa médica do hospital regional.