Busto de Luís Morais já está instalado na Avenida Marginal

19/03/2021 13:32 - Modificado em 19/03/2021 13:34

O busto de bronze do músico cabo-verdiano Luís Morais, foi colocado na manhã desta sexta-feira, 19, na Avenida Marginal, constatou este online.

Depois de chegar a São Vicente, o busto, uma obra da autoria do escultor Domingos Luísa, o mesmo que fez a estátua de Cesária Évora colocado no Aeroporto Internacional de São Vicente, já foi colocado na Avenida Marginal.

Na sua página oficial o ministro da Cultura e das Industrias Criativas, Abraão Vicente, assegura que como prometido, Luís Morais e seu saxofone já estão nas ruas de Mindelo. “O mais importante é o Luís Morais, mais importante é ele ocupar um lugar em Mindelo” sustentou o governante adiantando, assim que for possível fazer inaugurações, caso o seu partido vença as eleições legislativas de 18 de abril, vai ser feita uma “belíssima serenata a este grande vulto da nossa cultura, colocar uma placa bonita e celebrar a sua obra devidamente”.

Esta obra como revelou recentemente é o “legado de Luís Morais, a sua relação umbilical e emocional com a ilha de São Vicente será perpetuado para sempre nas ruas de Mindelo”.

“Nada sabe melhor que cumprir a nossa obrigação de memória com os nossos grandes”, salientou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

O busto de Luís Morais faz assim companhia, na Avenida Marginal, ao busto de Manel d´Novas instalado junto do caís de cabotagem do Porto Grande do Mindelo e que servirá como cartão-de-visita à ilha de São Vicente.

Luís Morais nasceu em São Vicente a 10 de fevereiro de 1935, tendo falecido a 25 de novembro de 2002 em New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos da América.

A intenção do seu ministério, como realça Abraão Vicente, é de solicitar a fundição de bustos de outros artistas, como Nácia Gomi, Orlando Pantera, Bana, assegurando que para ele há um défice em Cabo Verde de homenagem das figuras públicas, nomeadamente através de estátuas.