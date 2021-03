Artesã Cândida Rocha faz exposição de tecelagem em quadros no espaço Café Verde

18/03/2021 22:35 - Modificado em 18/03/2021 22:35

Em comemoração ao “Março-mês da Mulher”, o espaço Café Verde, situado no Mercado Municipal de São Vicente, organiza durante uma semana uma exposição de quadros de tecelagem da artesã Cândida Rocha. Em destaque pode-se encontrar nestes trabalhos, a mulher. A exposição tem como objetivo promover e valorizar o trabalho de mulheres artesãs.

Com linhas coloridas, tecidas com habilidade, que contam histórias, Cândida Rocha, artesã natural de Ribeira de Vinha, São Vicente, cria peças de tapeçaria que retratam cenários da vida quotidiana de Cabo Verde.

“Nas suas obras podemos encontrar vendedoras, peixeiras, pescadores, tocadores de violão, trabalhadores a produzir grogue com trapiche entre vários outros”. E que a convite dos responsáveis do espaço, expõe durante uma semana as suas obras no local.

Para os presentes esta é uma iniciativa louvável já que pretende valorizar o trabalho das mulheres na vertente do artesanato

Criado em finais de 2019, o espaço, conforme uma das sócias, tem como objetivo promover produtos nacionais e orgânicos e apoiar micro e pequenas empresas de mulheres e é neste sentido e dando continuidade ao projeto, e para não deixar passar em branco o “Mês da Mulher”, organizaram esta exposição.

Emilia Wojciechowska, uma das sócias do espaço que também promove o estilo de vida saudável, mesmo que a pandemia os tenha deixado limitados em organizar encontros com mulheres e criar uma rede de mulheres, decidiram que o mês de março, não ficaria sem nenhuma marca, nenhum evento. “Por isso convidamos a Cândida Rocha, para fazer a exposição no local e quem chegar aqui terá a oportunidade de apreciar belas peças, que vão estar a venda”, diz.

Cândida Rocha é uma das artesãs fornecedoras do Centro de Turismo e Economia Solidária, criado no âmbito do projeto, e as suas peças estão enquadradas no Roteiro de Economia Solidária #RoTES3: CTES, Ribeira de Vinha, Curral Tortolho e São Pedro.

É de salientar que Março é considerado o mês da mulher já que no dia 8 é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Criado pela Organização das Nações Unidas em 1977, a data representa a luta pela igualdade.