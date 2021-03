Covid-19: Cabo Verde com mais 48 novos casos nas últimas 24 horas

18/03/2021 21:21 - Modificado em 18/03/2021 21:21

Dados do Ministério da Saúde apontam que nesta quinta-feira, 18, houve uma queda, pelo terceiro dia consecutivo, do número de novos casos de Covid-19 na ilha de São Vicente, isto após a notificação hoje de mais 2 novos infetados.

Os dois casos diagnosticados saíram do processamento de 102 amostras por parte do laboratório de virologia da ilha. Neste momento São Vicente tem 24 casos ativos de covid-19, visto que nas últimas 24 horas houve o anúncio de mais 4 recuperados da doença.

A nível nacional foram notificados mais 48 infetados pelo novo coronavírus, sendo a maioria na ilha de Santiago com 29 casos. A cidade da Praia teve mais 24 casos e Santa Catarina de Santiago com 5 novos infetados. A ilha do Sal notificou mais 9 casos, São Nicolau 5, São Vicente 2 e Boa Vista 3.

O nosso país teve ainda 47 novos recuperados nas últimas 24 horas, aumentando o total no país para 15.646 altas.

Cabo Verde contabiliza assim 481 casos ativos de covid-19, ainda 8 transferidos para os seus países, 158 óbitos sendo 5 por outras causas de um total de 16.298 casos acumulados.