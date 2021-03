Obras de reabilitação do Estádio Adérito Sena finalizadas na primeira quinzena de Abril

18/03/2021 20:51 - Modificado em 18/03/2021 20:51

As obras da primeira fase de reabilitação do Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo, estarão concluídas até a primeira quinzena do mês de Abril, estando pronto para receber jogos da seleção principal de futebol.

Conforme o consultor da FIFA e da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), António Nascimento, na primeira semana do mês de abril, será feita uma vistoria ao estádio, sendo que por esta altura a iluminação, os 4 balneários, tribuna vip e bancadas já vão estar prontos.

“Vamos ter a iluminação do campo, placar eletrónico, sistema de som e videovigilância, como também boas condições para a comunicação social. Um estádio à altura de São Vicente” revela o mesmo.

Para já o relvado será o único que não receberá intervenções, visto que foi colocado recentemente no estádio municipal Adérito Sena.

Nesta primeira fase, o grosso da intervenção ocorreu na parte norte do estádio, que envolve tribuna, bancadas, iluminação, acessos e balneários, todos melhorados.

O estádio passará a ter quatro balneários, igual número de casas de banho para o público, espaços VIP, diversos gabinetes com sanitários, sala de imprensa e novas cabines para a comunicação social.

A empreitada de requalificação do Estádio Adérito Sena, iniciada no mês de junho do ano passado, é uma obra que resulta de uma parceria da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF)/FIFA/Governo de Cabo Verde/Câmara Municipal de São Vicente.

O montante destinado à primeira fase de requalificação ascende aos 94 milhões de escudos, financiados pela FCF/FIFA em 60 (%), Governo (25%) e Câmara Municipal de São Vicente (15%).