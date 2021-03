Covid-19: Vacina Pfizer chega a São Vicente para a vacinação de profissionais de Saúde

18/03/2021 20:21 - Modificado em 18/03/2021 20:21

A vacina da Pfizer contra a covid-19, que começou a partir desta quinta-feira, 18, a ser aplicada aos profissionais de saúde, chegou hoje à ilha de São Vicente, informou a região sanitária desta ilha.

A vacina foi recebida hoje no Mindelo pelo Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, que contactado pelo NN não avançou com o número de vacinas que a ilha recebeu, para esta primeira fase de vacinação, nem mais informações adicionais sobre como será o plano de vacinação na ilha.

O certo é que a vacinação dos profissionais de saúde de São Vicente vai arrancar na manhã desta sexta-feira, 19, na Delegacia de Saúde local.

O ministro da Saúde informou, recentemente, que o Governo vai avançar, a partir desta quinta-feira, com a vacinação dos profissionais de Saúde no país com as 5.900 doses de vacina da Pfizer adquiridas por Cabo Verde.

Quanto à vacina da AstraZeneca contra a covid-19, o Governo, segundo o ministro, está a seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, sigla em inglês) para poder tomar uma decisão acertada quanto à sua aplicação.

Pelas informações disponibilizadas até ao momento pela OMS, não foi ainda encontrada nenhuma relação entre a vacina da AstraZeneca e os efeitos adversos relatados, relacionados designadamente com coágulos sanguíneos e a morte de pessoas inoculadas com esta vacina, avançou Arlindo do Rosário.