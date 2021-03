Qualificação CAN 2021: Papalele e Dodô convocados por ‘Bubista’

18/03/2021 14:52 - Modificado em 18/03/2021 14:52

Os avançados do Leixões Sub-23 e do Hamrum Spartans do Malta, Hélio Silva “Papalele” e Ailton Jorge “Dodô”, foram chamados esta quinta-feira, 18, à seleção principal pelo selecionador Bubista, que chamou 30 jogadores, para a dupla jornada de qualificação para a CAN 2021, ante as suas congéneres de Camarões e Moçambique.

Papalele que é neste momento o melhor marcador do Leixões na Liga Revelação de Portugal, tem sido o grande destaque da formação leixonense na prova que lidera a par da formação do Estoril sub-23, com 29 pontos cada.

O avançado recorda-se foi chamado pela primeira vez a seleção principal por Rui Águas em novembro de 2018, para integrar a pré-convocaria tendo em vista o jogo de apuramento para o CAN 2019, frente a Uganda, mas não foi chamado a integrar a lista final.

Pode ser desta que o avançado de 22 anos tem a sua estreia com a camisola principal, depois da estreia nos sub-20 de e na seleção de residentes.

Por sua vez Dodô, tem estado em destaque na formação do Hamrum Spartans que milita na primeira liga de Malta, com várias assistências e 13 golos já apontados o que o torna como o terceiro melhor marcador do campeonato, tem a sua primeira chamada à seleção aos 30 anos.

Em Cabo Verde antes de rumar a Itália onde representou o Afro-Napoli, esteve muitos anos ligado ao Batuque Futebol Clube.

Lista dos 30 convocados:

Guarda-redes: Josimar Dias ‘Vozinha’ (AEL Limassol), Ivan Cruz (União Sport Club de Paredes), Márcio da Rosa (Cova da Piedade).

Defesas: Ianique Tavares ‘Stopira’ (MOL Fehervar), Carlos Rodrigues ‘Ponck’ (Basaksehir), Edilson Borges ‘Diney’ (FAR Rabat), Lorenzo Fonseca (Den Bosch), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Jeffrey Fortes (Sparta de Roterdão), Steven Pereira (Oliveirense), Dylan Tavares (Lausanne Ouchy) e Tiago Almeida (Varzim).

Médios: Marco Soares (Arouca), Hélder Tavares (FC Voluntari), Patrick Andrade (Qarabag), Telmo Arcanjo (Tondela), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union), Carlos Fernandes ‘Kuca’ (Mafra), João Paulo Fernandes (Leça) e Bruno Leite (Haugesund).

Avançados: Djaniny Semedo (Trabzonspor), Ryan Mendes (Al Nasr), Gilson Tavares (Estoril), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard), Vasco Lopes (União de Santarém), Patrick Fernandes (Varzim), Dodô (HamrunSpartans), Willis Furtado (JK Jerv) e Hélio Silva ‘Papalele’ (Leixões).

O estágio da seleção começa neste domingo, 21 de Março, com a chegada dos jogadores, sendo que o primeiro treino será na segunda-feira, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.