Videovigilância identifica quatro suspeitos de atear fogo em edifício na cidade de Sal Rei na Boa Vista

17/03/2021 23:20 - Modificado em 17/03/2021 23:20

A Polícia Nacional já identificou quatro suspeitos, da autoria do incêndio que no domingo, 14, deflagrou na parte interna de um antigo edifício desabitado na cidade de Sal Rei.

A identificação dos presumíveis autores do incêndio foi feita através da análise das imagens captadas pelo sistema de videovigilância, conforme o portal Boavista no Ar, que cita o Comando Regional da ilha.

Foram apreendidos na posse dos suspeitos algumas ferramentas que se encontravam no interior do referido edifício.

De acordo com a Polícia Nacional, os suspeitos, sendo um maior e 3 adolescentes com idade compreendida entre 12 a 14 anos, são todos residentes no bairro de Boa Esperança.

A mesma fonte avança que o caso já foi remetido ao Ministério Público para posteriores diligências.