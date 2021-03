Covid-19: Cabo Verde soma mais 96 infetados nas últimas 24 horas, 58 deles na Praia

17/03/2021 20:32 - Modificado em 17/03/2021 20:32

O número de infetados na cidade da Praia voltou a aumentar esta quarta-feira, com mais 58 casos registados, passando a ter 238 casos ativos de Covid-19. Cabo Verde teve ainda o registo de mais um óbito e 96 infetados nas últimas 24 horas.

A informação é avançada pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, através do comunicado diário, onde salienta que estes novos 58 casos advêm da análise de 332 amostras processadas no Laboratório de Virologia na cidade da Praia.

A cidade da Praia, que é neste momento foco principal da propagação da doença no país, e na ilha de Santiago, tem 238 casos ativos dos 262 que a ilha contabiliza neste momento. Certamente um cenário preocupante para as autoridades sanitárias, visto que a ilha está em estado de contingência.

Foram ainda diagnosticados 38 novos casos em outros pontos do país, sendo Santa Catarina 1, Santa Cruz 1, São Filipe do Fogo 1, Ribeira Grande de Santo Antão 1, São Vicente 1, Sal 19, São Nicolau 7 e Boa Vista 6.

O país registou nas últimas 24 horas mais um óbito, ocorrido no concelho de São Miguel no interior de Santiago Norte, aumentando para 158 os óbitos no país devido a covid-19, sendo 5 por outras.

Foram notificados ainda mais 50 recuperados nas últimas 24 horas no país, passando a ter neste momento 15.599 altas. Cabo Verde tem assim 480 casos ativos de covid-19, oito transferidos de um total de 16.250 casos acumulados.