São Vicente: Jovem de Santo Antão morre em acidente de carro na estrada Calhau-Norte de Baía

17/03/2021 18:12 - Modificado em 17/03/2021 18:12

A Polícia aponta como causa do acidente que vitimou o jovem Ganeto, natural do município do Paul em Santo Antão, o excesso de velocidades.

Conforme informações a vítima, Waldir Ganeto seguia num VW Amarok e que na altura do desastre o corpo da vítima foi projectado a cerca de 30 metros da viatura.

Apesar do alerta ter sido dado por volta seis horas da manhã, pelos trabalhadores que fazem a manutenção da via, a polícia acredita que o acidente possa ter acontecido horas antes.

A Comandante da Brigada de Trânsito de São Vicente, Firmina Melício, revela que indícios encontrados no local sugerem que Waldir Ganeto seguia em alta velocidade. “O rasto de travagem na estrada é de 55,5 metros até a berma da estrada e 21,7 metros com as duas rodas direitas fora de estrada”, são os indícios que fundamentam a tese da polícia que continua as investigações.

“O carro ainda caiu no precipício, indo embater nas pedras. De seguida a viatura ainda deu mais cambalhotas”, descreve a Comandante de Trânsito da PN, que acredita que a vítima, o presumível condutor ter-se-á despistado na curva.