Empresa nacional de estudos selecionada para apoiar na realização de estudo na Guiné Conakri

16/03/2021 23:50 - Modificado em 16/03/2021 23:50

A PD Consult, gabinete de estudos e consultoria com sede em Cabo Verde, acaba de assinar um contrato com a Overseas Devellopment Institute, um centro independente de pesquisas globais sedeado no Reino Unido, para apoiar esta instituição na realização de um estudo (inquérito) na Guiné Conakri, no quadro do Projeto MIGNEX – Aligning Migration Management and the Migration–Development Nexus.

O inquérito, a ser realizado em duas regiões daquele país, abrangendo um total de 1.000 inquiridos, deverá arrancar no próximo mês de abril. A PD Consult conta, para o efeito, com a parceria de uma empresa local.

O Projeto MIGNEX abarca um total de 10 países, entre os quais Cabo Verde. De referir que aqui também foi a PD Consult a empresa selecionada para apoiar a ODI na realização do inquérito, tendo o processo sido concluído em dezembro último.

Com 13 anos de experiência, a empresa já executou mais de 250 projetos de consultoria em diversas áreas, para clientes nacionais, mas também internacionais, trabalhando com uma equipa fixa e uma vasta rede de consultores e parceiros.