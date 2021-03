Proibida a transmissão na internet do jogo entre Cabo Verde e Camarões

A Confederação Africana de Futebol (CAF) proibiu a transmissão na internet do jogo da quinta jornada do Grupo F, agendado para sexta-feira, 26, no Estádio Nacional, entre Cabo Verde e Camarões, por causa dos direitos de imagem.

A informação é avançada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) em comunicado, onde explica que este jogo pertence à CAF, bem como os direitos de imagem, e, neste sentido, “não deverá ser transmitido na Internet, nomeadamente nos sites do Facebook, Twitter, Instagram e outra rede social dos órgãos de comunicação local”.

A mesma fonte sustenta que os órgãos da comunicação social podem utilizar a Internet, e fazer directos antes, no intervalo e depois do jogo, mas, contudo, sem transmissão de imagem dos jogos.

Neste sentido a FCF pede a colaboração dos órgãos da comunicação social neste sentido, justificando que uma transmissão não autorizada poderá penalizar Cabo Verde.

Com os Camarões qualificado, resta apenas uma vaga para o segundo posicionado deste grupo se qualificar para a fase final do Campeonato Africano das Nações.