São Vicente registou 9 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

16/03/2021 20:27 - Modificado em 16/03/2021 20:27

Depois de ontem a ilha de São Vicente não ter registado novos casos de covid-19, esta terça-feira, 16, São Vicente teve a notificação de mais 9 casos da doença.

Em São Vicente, conforme o MSSS foram analisadas 142 amostras, das quais 9 testaram positivos para a covid-19, pelo que a ilha vê aumentado para 2.410 os casos acumulados de covid-19. No entanto, nas últimas 24 horas houve o registo de mais uma pessoa com alta do isolamento, passando a ilha a ter agora 2.349 recuperados da doença. São Vicente tem agora 34 casos ativos da doença, ainda 24 óbitos e 3 transferidos para os seus países de origem.

Cabo Verde teve hoje mais um óbito causado pela Covid-19, registado no concelho de Tarrafal de São Nicolau, que tem neste momento 2 mortes associadas a doença, passando o país a ter 157 óbitos, 5 das quais por outras causas.

O país teve ainda 35 casos de Covid-19, sendo a ilha de Santiago com 10 casos, das quais a Praia com 4, Santa Catarina 1, São Salvador do Mundo 2, Tarrafal, São Miguel e Santa Cruz com um caso cada.

Já a ilha de Santo Antão teve mais 6 novos casos da doença, sendo 5 em Ribeira Grande de Santo Antão e ainda um caso no concelho do Paul.

A ilha do Fogo contabilizou mais um infetado, detetado no concelho de São Filipe após o processamento de 38 amostras.

Por sua vez, a ilha de São Nicolau registou mais 7 novos casos de covid-19, sendo o concelho da Ribeira Brava com 6 e Tarrafal um novo caso.

Por fim, a ilha do Sal teve nas últimas 24 horas de mais 2 novos infetados.

Houve ainda mais 38 altas nas últimas 24 horas, perfazendo o país um total de 15.549 recuperados.

Com esta atualização Cabo Verde tem agora 16.154 casos acumulados de Covid-19, ainda 435 casos ativos e oito transferidos para os seus países de origem.