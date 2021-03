TAP retoma voos para a ilha do Sal a partir de 01 de abril com duas ligações semanais

16/03/2021 15:07 - Modificado em 16/03/2021 15:08

A Transportadora Aérea Portuguesa, TAP, vai retomar os voos para a ilha do Sal a partir do dia 01 de abril, com duas frequências semanais, anunciou esta terça-feira, 16, a agência de Viagens ISI Turismo Cabo Verde.

A notícia baseia-se em informação disponível no site da agência de Viagens ISI Turismo Cabo Verde, que anuncia a retoma das ligações da companhia aérea portuguesa com a ilha do Sal e inclui dois voos por semana.

De realçar que a TAP retomou as ligações aéreas entre Portugal e Cabo Verde no passado mês de agosto de 2020, com destino ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela na cidade da Praia e para o Aeroporto Internacional Cesária Évora em Mindelo, a que se junta agora o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral na ilha do Sal.

A transportadora aérea portuguesa fez a sua primeira viagem para Cabo Verde em 1945, mais concretamente para a ilha do Sal, ligação que foi aumentando de ano por ano tendo já atingido 24 voos semanais para o nosso arquipélago, mas devido a pandemia da covid-19, sofreu uma paralisação que está sendo agora retomada paulatinamente.

A mesma fonte dá conta ainda da programação de dois voos especiais de Milão (Itália) para a ilha do Sal e posteriormente com ligações à Boa Vista nos dias 24 de março e 07 de abril.

A ilha do Sal, recorde-se, recebeu no domingo passado dois voos da TUI com 382 turistas provenientes da Polónia.