Sal. Campeonatos regionais de futebol suspensos devido a casos positivos de Covid-19 em jogadores

16/03/2021 13:18 - Modificado em 16/03/2021 13:18

A Associação Regional de Futebol do Sal foi notificada pela Comissão Municipal de Validação e Avaliação de Atividades Desportivas de que as competições do 1º e 2º escalão deverão ser suspensas por um período de 21 dias, devido a casos de Covid-19 em jogadores.

Os campeonatos regionais foram suspensos quando o da 1ª divisão se encontrava na quarta jornada e o da 2ª divisão na segunda jornada, estando prevista a retoma daqui a 3 semanas, se até lá estiverem reunidas todas as condições de segurança sanitária exigida pelas autoridades de saúde.

No campeonato regional da 1ª divisão, o Palmeira lidera com 12 pontos, seguido de Chã de Matias (06), Florença e Juventude (05), Académica (04), Oásis, Verdun e Académico (03) e Santa Maria (0).

Já na segunda divisão quando decorriam duas jornadas disputadas, a formação do Pretória lidera com 6 pontos, seguido de Gaviões (3), Asgui (3), Nova Geração (0) e Jurf (0).

Recorda-se que, neste momento, a ilha do Sal regista 42 casos ativos de COVID19.