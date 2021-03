Cabo Verde. Início da vacinação contra a Covid-19 será com a vacina da Pfizer

16/03/2021 13:07 - Modificado em 16/03/2021 13:07

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo Nascimento do Rosário, garante que o início da vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde, dos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate ao Sars- Cov-2, que arranca no próximo sábado, 19, será feita com a vacina da Pfizer.

O governante revelou estas informações através de uma publicação na sua página oficial do facebook, onde assegura que quanto a vacina da AstraZeneca, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Europeia de Medicamentos até ao presente “não encontraram nenhuma relação” entre a vacina e os casos de hemocoagulação que foram relatados.

“Todavia, manda o princípio da precaução que as dúvidas levantadas sejam totalmente esclarecidas” salienta Arlindo do Rosário que diz acreditar que as dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca serão dissipadas nos próximos dias.

“Acreditamos que tal acontecerá nos próximos dias pelo que o MSSS, em estreita articulação com a Entidade Reguladora da Saúde (ERIS) irão acompanhar de perto o evoluir da situação e fazer as devidas recomendações ao Governo, por forma a permitir uma decisão devidamente ponderada e responsável antes de se iniciar a aplicação da vacina” concluiu a mesma fonte.

Já são 20 os países europeus a tomarem a decisão de suspenderem a vacinação com a AstraZeneca por precaução, devido a receios de que a vacina possa provocar a formação de coágulos sanguíneos.

No entanto, a farmacêutica garantiu que o fármaco é seguro e a Organização Mundial de Saúde insiste em recomendar o uso da vacina, mas ainda no decorrer desta semana a Agência Europeia dos Medicamentos vai reunir-se para analisar a polémica.

De realçar que Cabo Verde recebeu, a 12 de março, as primeiras 24 mil doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca. Já na madrugada de domingo, 14, o nosso país recebeu mais 5.850 doses da vacina da Pfizer.