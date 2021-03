São Vicente sem casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

15/03/2021 20:25 - Modificado em 15/03/2021 20:26

Em São Vicente, conforme o MSSS, foram analisadas 115 amostras que testaram negativo para a covid-19, pelo quer a ilha mantem os 2.401 casos acumulados de covid-19. No entanto, nas últimas 24 horas houve o registo de mais 5 pessoas que tiveram alta do isolamento, passando a ilha a ter agora 2.348 recuperados. São Vicente tem agora 26 casos ativos da doença, ainda 24 óbitos e 3 transferidos para os seus países de origem.

De acordo com o diretor nacional de Saúde, Jorge Barreto, São Vicente tem neste momento 3 doentes internados no espaço de isolamento do Hospital Baptista de Sousa, mas ambos estáveis.

Jorge Noel Barreto, aponta que depois de meses a ter uma taxa de incidência acumulada superior a 150 mil por 100 mil habitantes, hoje a ilha conseguiu sair deste lote de ilhas, o que ao seu ver é uma notícia “muito boa”.

Mas, no entanto, exorta aos mindelenses para continuarem a cumprir com as medidas de prevenção para evitar um “agravar da situação” na ilha. “Apelo às pessoas que continuem a reforçar as medidas, porque há indícios satisfatórios em São Vicente, para que possa sair do estado de calamidade” reforçou.

A nível nacional estão ainda mais 14 doentes internados, sendo o Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia com 6 doentes, 2 em estado crítico, o Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte com 7 doentes, um em estado crítico e um no Hospital Regional Ramiro Figueira no Sal que está estável.

Cabo Verde teve hoje mais 19 casos de covid-19, sendo a Praia com 11, Santa Catarina 1, Ribeira Brava de São Nicolau 1, Tarrafal de São Nicolau 2 e Boa Vista 4 passando o país a ter 16.120 casos acumulados de covid-19 e ainda 440 ativos.

Houve ainda mais 59 altas nas últimas 24 horas, perfazendo o país um total de 15.551 recuperados.