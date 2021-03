Ministério do Turismo e Transportes vê retoma das ligações da TUI com Cabo Verde como “sinal de esperança na retoma do turismo”

15/03/2021 15:54 - Modificado em 15/03/2021 15:54

O Ministério do Turismo e Transportes (MTT) regista com “agrado e com muita satisfação”, a chegada ontem na ilha do Sal de dois voos da TUI que trouxeram 382 turistas provenientes da Polónia o que demonstra um “sinal de confiança dos turistas” e da operadora TUI.

Conforme o MTT, através de um comunicado de imprensa, este primeiro passo na retoma das ligações do grupo TUI, considerado o maior operador turístico mundial, aproximadamente doze meses após a suspensão de operações turísticas, devido à pandemia do novo coronavírus, traduz o “redobrar da aposta do grupo hoteleiro RIU nos investimentos em Cabo Verde”.

“O voo operado pela TUI, o maior operador turístico a atuar em Cabo Verde, traz um forte sentimento de esperança de que a retoma do turismo está a dar os seus primeiros passos, criando condições para o reinício da atividade de muitas empresas e a retoma da economia” diz o comunicado, acrescentando ver com bons olhos a chegada do primeiro lote de vacinas da AstraZeneca que deverá permitir o início de imunização dos profissionais do turismo e da população em geral.

O MTT recorda que a Covid-19 “desferiu um duro golpe na economia cabo-verdiana”, levando a paralisação do setor do turismo em 2020, tendo provocado uma quebra do número de chegadas de turistas em 75%, comparativamente a 2019, conforme os dados do INE. “Os efeitos negativos não se ficaram apenas pelo turismo, pois houve um aumento do desemprego generalizado, as receitas fiscais verificaram uma quebra estrondosa e a quebra no PIB poderá ultrapassar os 10%” lê-se.

Nisto, assegura que o Governo tem feito um “esforço titânico para mitigar os efeitos da pandemia no campo social e no campo económico”, tendo implementado, “com sucesso, medidas fiscais, laborais e financeiras tendo como fim último a proteção dos postos de trabalho e a salvação das empresas”.