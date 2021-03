Julgamento de Amadeu Oliveira de novo adiado devido a dificuldade em encontrar defensor oficioso

15/03/2021 15:27 - Modificado em 15/03/2021 15:28

Face as dificuldades em encontrar um defensor oficioso, o julgamento do advogado Amadeu Oliveira voltou hoje a ser adiado para terça-feira, 15, por determinação da juíza Ivanilda Varela.

O julgamento do advogado Amadeu Oliveira continua com dificuldades em prosseguir, visto que estava inicialmente marcado para hoje às 09h00, no Tribunal da Comarca da Praia, mas conforme informações veiculadas por órgãos de comunicação, a juíza deste caso, Ivanilda Varela, só ingressou na sala de audiência pelas 11:15, onde viria a anunciar a “impossibilidade da retoma do julgamento, dizendo mesmo que o defensor oficioso indicado não compareceu ao julgamento e que ao ser contactado alegou estar a contas com “dores de barriga”.

A mesma fonte assegurou que se revelaram infrutíferas as tentativas de se encontrar outros defensores indicados pela Ordem dos Advogados de Cabo Verde, porque os contactos telefónicos não foram atendidos.

“Sem advogado não pode haver julgamento pelo que a solução é adiar para esta terça-feira” revelou a juíza Ivanilda Varela. Este é mais um adiamento que sofre o julgamento de Amadeu Oliveira que é acusado de 14 crimes de ofensa e injúria contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, Benfeito Mosso Ramos e Fátima Coronel.