Todas as ilhas com casos ativos de Covid-19

15/03/2021 15:11 - Modificado em 15/03/2021 15:11

Neste momento todas as ilhas habitadas do arquipélago têm casos ativos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19, depois de ontem, a ilha da Brava registar um novo caso da doença, depois de meses sem casos ativos. Todas as ilhas habitadas já diagnosticaram casos de covid-19.

Desde o primeiro caso diagnosticado na ilha da Boa Vista em março de 2020, a infeção pelo novo coronavírus chegou a todas as ilhas habitadas do arquipélago, o que viria a acontecer em outubro quando a ilha da Brava integrou este lote com os primeiros casos da doença.

A ilha da Brava, no entanto, esteve alguns meses sem casos ativos da covid-19, mas ontem em 17 amostras analisada foi diagnosticado um novo caso da infeção pelo novo coronavírus.

O número de casos de covid-19 não tem parado de aumentar no arquipélago, que tem neste momento 16.101 casos acumulados da doença, das quais 15.542 recuperados, 480 ativos, 156 óbitos, sendo 5 por outras causas e 8 transferidos.

A ilha de Santiago é de longe o maior foco de propagação da covid-19 no país, contando já com 9.518 casos acumulados, sendo 9.104 recuperados, 111 óbitos, um transferido e 298 casos ativos. A cidade da Praia registou a maior parte destes casos com 6.872 e a maioria das mortes provocadas pela covid-19.

A ilha de São Vicente, que neste momento é a única ilha sob o estado de calamidade no país, tem neste momento 2.401 casos contabilizados, 2.343 recuperados, 24 óbitos, 3 transferidos e 31 ativos.

Já o Fogo contabiliza neste momento um acumulado de 2.070 casos, ainda 2.042 recuperados, 7 óbitos e 20 casos ativos.

Segue-se a ilha do Sal que tem até hoje 802 casos acumulados, 47 casos ativos, ainda cinco óbitos, 2 transferidos, pelo que já conta com 748 recuperados.

Por sua vez, Santo Antão tem 527 casos confirmados, sendo 500 recuperados, 6 óbitos e 21 ativos.

A Boa Vista, primeira ilha a ter casos da doença, contabiliza neste momento 299 casos acumulados, ainda 276 recuperados, dois óbitos, dois transferidos e tem 19 casos ativos.

A ilha de São Nicolau já confirmou 295 casos da doença, tem 253 recuperados, um óbito e ainda 41 casos ativos.

O Maio já confirmou 164 casos acumulados, dos quais 162 recuperados e 2 casos ativos.

Finalmente a ilha da Brava que entrou novamente na lista de ilhas com casos ativos de covid-19, tem 25 acumulados, 24 recuperados e um caso ativo.