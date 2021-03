Jorge Carlos Fonseca satisfeito com evolução positiva no combate à Covid-19 em São Vicente – c/vídeo

15/03/2021 14:10 - Modificado em 15/03/2021 14:10

A ilha de São Vicente tem mostrado uma evolução positiva da situação epidemiológica em relação à diminuição de casos ativos de Covid-19 na ilha, conforme dados apresentados pelo delegado de saúde da ilha, esta segunda-feira.

De visita à Delegacia de Saúde de São Vicente, Jorge Carlos Fonseca foi recebido por Elísio Silva, responsável da estrutura de saúde da ilha, com apresentação de dados sobre a evolução pandémica, que segundo os dados a ilha teve em um ano, 24 óbitos e que o máximo de pessoas internadas de uma vez no Hospital Baptista de Sousa foram 11.

Ainda conforme os dados apresentados, a ilha tem neste momento 31 casos ativos.

Dados que para o presidente da República mostram bem, que houve uma “luta persistente e abnegada” que trouxe neste momento resultados “satisfatórios, pelo número de casos ativos a ilha”.

Ou seja, nos últimos tempos, destaca Jorge Carlos Fonseca, tem havido uma evolução positiva e significativa, logo reforça a ideia de que vale a pena perseguir o mesmo esforço dos dirigentes, responsáveis sanitários, de saúde, médicos, enfermeiros auxiliares, todos os envolvidos nesta luta, mas também para a população manter o respeito e seguir escrupulosamente as diretivas sanitárias.

Em relação à sua visita às estruturas de Saúde na ilha, entre eles a Delegacia de Saúde, o Hospital Baptista de Sousa, as obras do Centro Ambulatório e ao Centro de Terapia Ocupacional de Ribeira de Vinha, Jorge Carlos Fonseca diz que as impressões são as melhores. “Uma análise de quem não é técnico e especialista na área, mas que segundo as informações recebidas, fica convencido, que seja do ponto de vista da prestação de serviço das infraestruturas, dos equipamentos, dos laboratórios, há um caminho positivo a ser percorrido”, afirma.

Destaca a obra do Centro Ambulatório, a qualidade dos laboratórios, mais-valia para os serviços de saúde da ilha e de Cabo Verde, assim como a Delegacia de Saúde, uma estrutura que abarca equipamentos modernos de diagnóstico e de análise laboratoriais.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, está em São Vicente para uma visita de três dias, que terá entre os pontos de agenda o conhecimento da situação sanitária na ilha.

Conforme informações do gabinete de comunicação da Presidência da República, a deslocação enquadra-se nas visitas que o chefe do Estado tem feito às regiões sanitárias do país.

Elvis Carvalho