Presidente da República: “Início da vacinação é uma boa nova para o país” – c/vídeo

15/03/2021 13:52 - Modificado em 15/03/2021 14:11

Cabo Verde recebeu no domingo, 5.850 doses da vacina da Pfizer contra a covid-19, que se juntam às 24 mil da AstraZeneca, para iniciar a vacinação em 19 de março, esperando, segundo declarações do primeiro-ministro, cobrir 70% da população ainda este ano.

De visita à ilha de São Vicente, para se inteirar da situação sanitária na ilha, o Presidente da Republica, considerou que a chegada e a realização do plano de vacinação no país é uma boa nova para todos os cabo-verdianos e insta a todos a serem objetivos.

Jorge Carlos Fonseca defende que é preciso ter uma noção clara que o país não poderá vencer a pandemia ou os seus impactos do ponto de vista da saúde das pessoas, das famílias, mas também do ponto de vista da retoma da nossa economia, do turismo, dos serviços, do comércio, das atividades desportivas e culturais, sem que o plano de vacinação decorra com eficiência, rigor e boa organização.

Por isso apela à população a ter uma postura de princípio e ter confiança nas autoridades sanitárias. “Se a OMS diz que as vacinas são importantes e o Ministério de Saúde também e outras entidades sanitárias, então confiemos nas autoridades, nas suas instruções e diretivas”, adianta JCF, para que as metas sejam atingidas, que é conforme o governo vacinar mais de 70% da população até o final do ano de 2021, para se poder garantir a imunidade de grupo a nível da população cabo-verdiana.

“Precisamos ter confiança no Ministério da Saúde e nos parceiros de Cabo Verde” conclui.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, está em São Vicente para uma visita de três dias, que terá entre os pontos de agenda o conhecimento da situação sanitária na ilha.

Conforme informações do gabinete de comunicação da Presidência da República, a deslocação enquadra-se nas visitas que o chefe do Estado tem feito às regiões sanitárias do país.

Elvis Carvalho