TUI retoma voos para a ilha do Sal com 320 turistas polacos

14/03/2021 21:36 - Modificado em 14/03/2021 21:36

O grupo TUI, um dos maiores operadores turístico mundial, voltou a vender o destino Cabo Verde, após meses de suspensão das ligações aéreas devido à pandemia de covid-19, com a retoma dos voos este domingo, 14, com a ilha do Sal, com dois voos oriundos da Polónia com um total de 320 turistas.

A informação foi avançada na página oficial da Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), avançando a retoma este domingo das operações da TUI com a ilha do Sal, depois de quase um ano de suspensão devido a covid-19, com voos operados através do Tour Operator TUI Polónia.

Conforme informações recolhidas, o primeiro voo aterrou no Aeroporto Amílcar Cabral por volta das 11 horas e 40 minutos com 169 passageiros a bordo e o segundo que aterrou às 14 horas e 40 minutos trouxe 163 passageiros, marcando assim a retoma de forma oficial dos voos turísticos da TUI com o nosso país.

De acordo com a Dawn Fisher da TUI Musement, a empresa trabalhou para garantir aos hóspedes um plano para o teste COVID antes da sua partida do Sal, idealmente no hotel, para que haja menos impacto para os hóspedes, uma vez que é necessário para o seu voo de regresso à Polónia.

Para a TUI e para Cabo Verde está é uma oportunidade “muito interessante”, embora em pequenos números para a TUI, mas é esperado que a operação corra bem.