Observatório de Cidadania Ativa homenageia em S. Vicente 14 mulheres que se destacam em vários sectores da sociedade

14/03/2021 19:54 - Modificado em 14/03/2021 19:54

A sessão comemorativa do 2º Aniversário do Observatório de Cidadania Ativa e de homenagem às mulheres acontece no Auditório do Centro Cultural do Mindelo, no dia 16 de março e será presidida pelo Presidente da República Jorge Carlos Fonseca.

O Observatório de Cidadania Ativa, assinala o segundo aniversário da instituição, esta terça-feira, 16, no Mindelo, com uma cerimónia de homenagem a várias mulheres que se destacaram em diferentes áreas da sociedade cabo-verdiana.

A organização vai homenagear algumas mulheres que se destacam em diferentes sectores, nomeadamente medicina, jornalismo, desporto, cultura, defesa e proteção das crianças, inclusão social, empoderamento das mulheres e luta contra a violência baseada no género.

Esta iniciativa, conforme os seus promotores, tem por objetivo fazer o justo reconhecimento público do importante trabalho desenvolvido por estas cabo-verdianas que, ao longo da vida, têm-se dedicado de forma extraordinária em prol de causas sociais.

Entre as personalidades homenageadas estarão a directora do Banco de Sangue do Hospital Baptista de Sousa e presidente da Liga Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro, Conceição Pinto; a delegada da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) em São Vicente, Fátima Balbina; a presidente da Associação de Amizade Itália-Cabo Verde (Kriol-Ita), Maria Silva; a presidente da Associação Crianças Desfavorecidas (ACRIDES), Lourença Tavares; a conselheira popular e batucadeira Nha Balila e ainda, a jornalista e ex- diretora da Rádio de Cabo Verde, Manuela Fonseca.

Também neste lote, a médica Adelaide Miranda Lima, pela prestação de serviços de saúde e de solidariedade social às comunidades de Salamansa e São Pedro; Maria Teresa Segredo, Presidente da Fundação Amigos do Paúl com sede na Holanda e Maria Teresa Mascarenhas, Presidente da Associação das Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Cerebral (CARINHAR).

A também presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais (COLMEIA), Isabel Moniz e Vicenta Fernandes, Presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a VBG.

Noutros campos, Isménia Frederico atleta olímpica, Zenaida Medina atriz e Margarida Martins professora.

Ainda no quadro do programa comemorativo do 2º aniversário do Observatório está prevista para o dia 26 de março, no Concelho da Ribeira Grande de Santo Antão, uma conversa aberta sobre “Os efeitos da pandemia da covid-19 no dia-a-dia da mulher” e uma visita dos pontos focais ao Concelho do Porto Novo.