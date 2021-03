Atriz e modelo cabo-verdiana Alana Monteiro é a nova cara da marca mundial de cosméticos e beleza CoverGirl

Reprodução Instagram

A jovem modelo cabo-verdiana, Alana Monteiro que é também actriz, tornou-se em finais de 2020, o novo rosto da popular marca de cosméticos e beleza CoverGirl, que é uma marca de cosméticos norte-americana, que tem como estratégia de marketing contratar modelos que marquem presença em capas de revistas utilizando os seus produtos de maquilhagem.



Com este pulo na carreira em representação da marca abriu mais opções de carreira para ela. “O envolvimento com a CoverGirl trouxe fama e reconhecimento adicionais”, refere a assessoria da actriz que revela que desde da sua parceria com a marca, a sua página no Instagram, hoje conta com 965 mil seguidores.

Reprodução Instagram

Nascida em New Bedford, MA, nos EUA a 13 de Março de 1997, onde viveu até aos 18 anos de idade. Posteriormente, em busca de uma carreira de modelo profissional, “como qualquer outra jovem aspirante a estrela, mudou-se para a cidade onde os sonhos se tornaram realidade”, New York.

Atualmente com 23 anos, ela é representada por uma das maiores e mais bem-sucedidas agências de modelos do mundo – as modelos Wilhelmina, logo após a conclusão dos estudos. O que configura, segundo a mesma fonte, numa indicação de como a sua aparência e talento não podiam passar despercebidos. “Ela também é representada por agências de modelos de prestígio em todo o mundo, incluindo a capital da moda, Londres”.

Com uma carreira em linha ascendente, com aparições em capas e editoriais de moda de algumas das principais revistas de alta moda do mundo, como Harper’s Bazaar, Vogue, L’Officiel, Numero, Glamour e muito mais, a sua carreira de modelo também lhe trouxe muitas campanhas publicitárias impressas e desfiles de semanas de moda, filmes e comerciais de televisão.