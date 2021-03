Completou este domingo um ano sem futebol em São Vicente

14/03/2021 17:19 - Modificado em 14/03/2021 17:26

Foi no dia 18 de março de 2020, que o Ministério do Desporto comunicou a todas as Federações Desportivas a decisão do Governo da suspensão, por um período de três semanas, de todas as competições desportivas no país, devido a covid-19, no entanto, remonta ao dia 14 de março a data em foram realizados os últimos jogos oficiais de futebol em São Vicente.

Depois de um período em que a situação foi avaliada, novas medidas foram tomadas, sendo que o Ministério do Desporto cancelou a época desportiva em todas as modalidades no dia 05 de maio, ou seja, 48 dias depois da suspensão.

Em São Vicente, a nível do futebol, por esta altura decorriam os campeonatos regionais seniores masculinos da 1ª e 2ª Divisão em futebol e a Taça de São Vicente, que curiosamente foi a última competição que o estádio Municipal Adérito Sena, agora em obras, recebeu quando no domingo 14 de março de 2020, Batuque e Falcões do Norte selaram presença na final.

Já a nível do campeonato da 1ª divisão a prova foi suspensa quando estavam disputadas 12 jornadas, sendo que a Académica liderava com 23 pontos, seguida do Batuque 22 e Mindelense 20. Mais abaixo etavam o Derby 16, Castilho 15, Salamansa 13, Farense 13 e Falcões do Norte 6.

Por sua vez, o campeonato da segunda divisão também caminhava para o seu término e tinha como líder o Amarante, a duas jornadas do fim, com 15 pontos, perseguido pelo Ribeira Bote 14, Calhau 12, Corinthians 11, São Pedro 8 e Ponta d´Pom 5.

De resto, estas duas competições foram canceladas e os clubes decidiram em maioria que não haveria campeões regionais e nem descidas de divisão, pelo que estes mesmos clubes vão disputar as próximas provas nestes dois escalões, quando a bola começar a rolar novamente no tapete verde do Adérito Sena que está de cara nova.

O certo é que o futebol poderá regressar ao Adérito Sena brevemente, isto se confirmar a realização do Campeonato de Futebol, pois o Mindelense como legitimo campeão nacional da época 2019/20, defenderá a ilha na prova maior de clubes no país, mas é um cenário improvável, caso a Federação entender por bem organizar a prova numa só ilha, por forma a evitar casos de covid-19, que as viagens inter-ilhas poderá motivar.

Caso os jogos venham a ser realizados numa só ilha, que não seja em São Vicente, isto quererá dizer que nos melhores cenários o Adérito Sena venha a receber jogos oficiais provavelmente em outubro, quando se iniciar a nova época desportiva.