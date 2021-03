Busto de Luís Morais pronto deverá ser instalado nos próximos dias na Avenida Marginal

14/03/2021 17:22 - Modificado em 14/03/2021 17:25

A estátua de bronze do músico cabo-verdiano Luís Morais, está pronta e aguardando pela sua colocação nos próximos dias na Avenida Marginal, como adianta o ministro da Cultura Abraão Vicente.

Segundo o titular da pasta da Cultura, através de uma publicação na sua página do facebook, vai aparecer na Avenida Marginal, nos próximos dias, como que “por milagre, um belíssimo busto do Luís Morais”.

“Não vai haver festa porque a lei eleitoral proíbe inaugurações, mas por favor: celebremos por Luís Morais que é quem deve ser o centro das atenções. Se, no entretanto, os músicos quiserem fazer uma serenata… Manel de Novas e Luís Morais com certeza vão adorar!” regozijou-se o governante.

O busto de Luís Morais fará assim companhia, na Avenida Marginal, ao busto de Manel d´Novas que foi instalado no passado fim-de-semana à junto do caís de cabotagem do Porto Grande do Mindelo e que servirá como cartão-de-visita à ilha de São Vicente.

Luís Morais nasceu em São Vicente a 10 de fevereiro de 1935, tendo falecido a 25 de novembro de 2002 em New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos da América.

A intenção do seu ministério, como realça Abraão Vicente, é de solicitar a fundição de bustos de outros artistas, como Nácia Gomi, Orlando Pantera, Bana, assegurando que para ele há um défice em Cabo Verde de homenagem pública das figuras públicas, nomeadamente através de estátuas.