Primeiras vacinas da Pfizer já estão em Cabo Verde

14/03/2021 17:20 - Modificado em 14/03/2021 17:20

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou este domingo, 14, que as primeiras vacinas da Pfizer já se encontram em Cabo Verde.

Conforme publicação na sua página oficial da rede social Facebook, Ulisses Correia e Silva fez saber que as primeiras vacinas da Pfizer chegaram esta madrugada, sendo que o país recebeu 5.850 doses da vacina, num investimento de cerca de 40 mil dólares.

“Vamos juntos vencer a pandemia, renovar as esperanças e retomar o crescimento. As perspectivas são animadoras e o nosso engajamento é total”, acrescentou o primeiro-ministro, realçando que a vacina é apenas mais uma componente deste combate, pelo que os cabo-verdianos devem continuar a cumprir as medidas de protecção quanto ao uso de máscara, higienização e seguirmos no bom combate à covid-19.

O mesmo garantiu a meta de vacinar, ainda em 2021, mais de 70% da população e garantir a imunidade de grupo.

De recorda que Cabo Verde recebeu na madrugada de sexta-feira, 12, outras 24 mil doses de vacinas da Astrazeneca, no âmbito do Covax, mecanismo da OMS que pretende garantir a vacinação a 20% da população de 200 países, e tem acordos com fabricantes para o fornecimento de dois mil milhões de doses em 2021 e a possibilidade de comprar ainda mais mil milhões.

A campanha de vacinação arranca no dia 19 deste mês em todo território nacional, tendo como prioridade os profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hoteleiros, ligados ao turismo e das fronteiras, polícias, militares e bombeiros.