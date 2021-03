Presidente da República visita na próxima semana a ilha de São Vicente

12/03/2021 20:51 - Modificado em 12/03/2021 20:51

O Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, desloca-se na próxima semana a São Vicente para uma visita de três dias, anunciou hoje a Presidência da República.

No seu primeiro dia na cidade do Mindelo, isto é, na segunda-feira, 15, o chefe de Estado vai visitar a Delegacia de Saúde local, seguindo-se o Hospital Baptista de Sousa e ao Centro de Terapia Ocupacional da Ribeira de Vinha.

Já na terça-feira, 16, Jorge Carlos Fonseca participará no Acto Comemorativo do 2º Aniversário do Observatório Cidadania Activa, sendo que no último dia de visita a São Vicente, na quarta-feira, 17, o chefe de Estado vai ter um encontro com alunos do 11.º e 12.º ano da Escola Secundária Jorge Barbosa, para uma Conversa Aberta.

Na parte da tarde do mesmo dia o Presidente da República, a convite da ONG Biosfera 1, visitará a Quinta Ojuara na Ribeira do Calhau, para a instalação do primeiro Biodigestor. Participa, igualmente, na cerimónia de inauguração da Empresa de Ecoturismo Comunitário do Calhau «New Blue» e fará ainda uma visita à Fábrica Melo.